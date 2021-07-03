В Москве 90-летний пенсионер ударил бойца Росгвардии по лицу

14:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На территории Третьяковской галереи в Москве 90-летний пенсионер ударил сотрудника Росгвардии в ответ на просьбу предъявить пропуск. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. По факту произошедшего полиция проводит проверку.
"В полицию поступила информация о том, что утром 2 июля при несении службы по охране общественного порядка на территории Третьяковской галереи на Крымском Валу, дом 10 сотрудник Росгвардии попросил мужчину 1930 года рождения предъявить пропуск на право прохода. В ответ на это пенсионер несколько раз ударил бойца рукой по лицу", – отметил собеседник.
Уточняется, что помощь медиков пострадавшему не потребовалась. Специалисты выясняют обстоятельства инцидента.
Ранее в Томске вооруженный мужчина напал на росгвардейцев. Один сотрудник получил ножевое ранение.
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