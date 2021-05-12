Установлена личность человека, избившего медиадиректора "Спартака"

Фото: телеграм-канал "112"

Сотрудник Мосводоканала Жафярь Боровков признался в избиении директора по связям с общественностью московского футбольного клуба "Спартак" Антона Фетисова, сообщает "Р-Спорт".

Директора департамента по связям с общественностью красно-белых госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой несколько дней назад.

Антон Фетисов с женой выходил из ресторана. Увидев, что на выходе из заведения происходит конфликт, он попытался разнять людей. Один из участников ударил Антона. Затем он нанес еще один удар уже лежащему Фетисову, после чего попытался ударить его ногой, но этого удалось избежать. По данному факту возбуждено уголовное дело.