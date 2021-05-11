В "Спартаке" рассказали подробности нападения на сотрудника клуба

Фото: spartak.com

Управляющий директор "Спартака" Евгений Мележиков рассказал подробности нападения на сотрудника клуба Антона Фетисова, сообщает "Спорт-Экспресс".

Директора департамента по связям с общественностью красно-белых госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой. По словам Мележикова, мужчину избили.

Он уточнил, что накануне ночью Антон Фетисов с женой выходил из ресторана. Увидев, что на выходе из заведения происходит конфликт, он попытался разнять людей. Один из участников конфликта ударил Антона и еще одного человека. Затем он нанес еще один удар уже лежащему Фетисову, после чего попытался ударить его ногой, но этого удалось избежать.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мележиков выразил надежду, что преступников удастся найти.

"Антон в реанимации, но находится в сознании, диагностирована черепно-мозговая травма. Мы настояли, чтобы он обследовался у грамотных нейрохирургов", – сказал он.

Ранее московский "Спартак" определился с кандидатурой главного тренера футбольного клуба. Кроме того, руководство команды начало переговоры о контракте.