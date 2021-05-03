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Московский "Спартак" определился с кандидатурой главного тренера футбольного клуба. Кроме того, руководство команды начало переговоры о контракте. Об этом сообщил директор департамента по связям с общественностью "красно-белых" Антон Фетисов.

В декабре 2020 года нынешний главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт с клубом, который истекает по завершении нынешнего сезона.

"Спартак" определился с кандидатурой нового главного тренера. Клуб уже начал переговоры о контракте", – цитирует Фетисова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Бориса Миронова назначили на пост главного тренера московского хоккейного клуба "Спартак". Уточняется, что контракт с Мироновым подписали на два сезона. Специалист сменил в должности Олега Знарка.