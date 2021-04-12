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Спорт

17:50

Сергей Зубов стал главным тренером рижского хоккейного клуба "Динамо"

спорт

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Сергей Зубов был назначен на должность главного тренера рижского хоккейного клуба "Динамо", сообщается на сайте латвийской команды.

"Я очень благодарен руководству "Динамо" за выраженное доверие и буду делать все для того, чтобы рижская команда снова порадовала великолепных латвийских болельщиков своими достижениями и результатами", – заявил Зубов.

Он отметил, что в настоящее время клуб находится в непростой ситуации в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), однако готов приложить максимум усилий для ее исправления.

"Это вызов, который я принял, и буду делать все возможное и невозможное для того, чтобы команда снова поборолась за выход в плей-офф", – сказал тренер.

Ранее Сергей Зубов возглавлял петербургский СКА и "Сочи", с которыми трижды выходил в плей-офф КХЛ.

Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в Риге. Изначально вторым хозяином турнира был заявлен белорусский Минск, однако позже было принято решение перенести матчи в одну страну.

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