Сергей Зубов стал главным тренером рижского хоккейного клуба "Динамо"

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Сергей Зубов был назначен на должность главного тренера рижского хоккейного клуба "Динамо", сообщается на сайте латвийской команды.

"Я очень благодарен руководству "Динамо" за выраженное доверие и буду делать все для того, чтобы рижская команда снова порадовала великолепных латвийских болельщиков своими достижениями и результатами", – заявил Зубов.

Он отметил, что в настоящее время клуб находится в непростой ситуации в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), однако готов приложить максимум усилий для ее исправления.

"Это вызов, который я принял, и буду делать все возможное и невозможное для того, чтобы команда снова поборолась за выход в плей-офф", – сказал тренер.

Ранее Сергей Зубов возглавлял петербургский СКА и "Сочи", с которыми трижды выходил в плей-офф КХЛ.

Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в Риге. Изначально вторым хозяином турнира был заявлен белорусский Минск, однако позже было принято решение перенести матчи в одну страну.