Сергей Зубов стал главным тренером рижского хоккейного клуба "Динамо"

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Сергей Зубов был назначен на должность главного тренера рижского хоккейного клуба "Динамо", сообщается на сайте латвийской команды.
"Я очень благодарен руководству "Динамо" за выраженное доверие и буду делать все для того, чтобы рижская команда снова порадовала великолепных латвийских болельщиков своими достижениями и результатами", – заявил Зубов.
Он отметил, что в настоящее время клуб находится в непростой ситуации в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), однако готов приложить максимум усилий для ее исправления.
"Это вызов, который я принял, и буду делать все возможное и невозможное для того, чтобы команда снова поборолась за выход в плей-офф", – сказал тренер.
Ранее Сергей Зубов возглавлял петербургский СКА и "Сочи", с которыми трижды выходил в плей-офф КХЛ.
Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в Риге. Изначально вторым хозяином турнира был заявлен белорусский Минск, однако позже было принято решение перенести матчи в одну страну.
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