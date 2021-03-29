Московский ЦСКА вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Хоккеисты московского ЦСКА вышли в полуфинал Кубка Гагарина после того, как победили ярославский "Локомотив" в серии четвертьфинала.

Седьмая встреча серии в Москве завершилась со счетом 2:0.

Первые два периода закончились без заброшенных шайб – армейцы нанесли 16 бросков по воротам соперника, а у ярославцев было 18 ударов. Счет был открыт в третьем периоде.

Уточняется, что в финале Западной конференции соперником армейцев станет петербургский СКА.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в Риге. Изначально вторым хозяином турнира был заявлен белорусский Минск, однако позже было принято решение перенести матчи в одну страну.