Латвия примет все матчи ЧМ по хоккею – 2021

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Все игры чемпионата мира по хоккею 2021 года пройдут в Риге. Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF).

"Совет IIHF проголосовал за утверждение столицы Латвии в статусе единственной хозяйки чемпионата мира. Учитывая неопределенность в отношении ограничений на международные перемещения, совет IIHF посчитал, что организация всего турнира в Риге позволит избежать переездов между странами и станет наиболее безопасным и экономичным способом проведения мероприятия", – говорится в сообщении.

Согласно первоначальному регламенту, турнир должен пройти в период с 21 мая по 6 июня. При этом окончательное расписание турнира будет опубликовано позднее.

Городами-хозяевами планировали сделать Минск и Ригу. Позднее в федерации хоккея заявили, что матчи не могут быть проведены в Минске из-за напряженной в Белоруссии политической обстановки.

Также отмечается, что сборная Белоруссии по хоккею не откажется от участия в чемпионате мира в этом году.

"Мы неоднократно говорили, что предпочитаем выяснять, кто сильнее, на спортивных площадках. Сборная продолжит подготовку к чемпионату, и место его проведения никак не скажется на планах участия в нем белорусских хоккеистов. Сборная Белоруссии будет играть в Латвии", – рассказали ТАСС в пресс-службе Федерации хоккея Белоруссии.

Латвия во второй раз примет турнир. Впервые чемпионат мира прошел в Риге в 2006 году.