Минск лишился права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года

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Минск лишился права на организацию и проведение матчей чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Об этом сообщает Международная федерация хоккея (IIHF).

Соответствующее решение было принято в ходе заседания совета IIHF. Оно мотивировано напряженной политической ситуацией в Белоруссии.

Согласно первоначальному регламенту, турнир должен был пройти в период с 21 мая по 6 июня. Городами-хозяевами планировали сделать Минск и Ригу. Где состоятся матчи, перенесенные из столицы Белоруссии, пока не уточняется.

В сентябре 2020 года не состоялся матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между минским "Динамо" и "Йокеритом" из Финляндии. Тогда сообщалось, что финская команда обязалась прибыть в Белоруссию на матч и провести в стране всего восемь часов, однако не прилетела в обозначенное время.

