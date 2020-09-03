Матч КХЛ между минским "Динамо" и "Йокеритом" отменен

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила об отмене матча регулярного чемпионата между минским "Динамо" и финским "Йокеритом", говорится на сайте лиги.
"Матч "Динамо" Минск – "Йокерит", запланированный на 3 сентября 2020 года, не состоится. О причинах лига сообщит дополнительно", – говорится в сообщении.
Хоккеисты должны были встретиться в столице Белоруссии. По данным издания IltaLehti, "Йокерит" не прибыл в аэропорт к запланированному времени вылета.
"Команда объявила, что поедет на матч в четверг и проведет в Белоруссии всего восемь часов. Самолет должен был вылететь в Минск в 13:00. Однако в аэропорту команда так и не появилась", – говорится в сообщении.
Накануне московский ХК ЦСКА проиграл казанскому "Ак Барсу" в матче Кубка Открытия КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2.
В составе армейцев забитыми шайбами отличились Дмитрий Саморуков и Антон Слепышев. Саморуков стал автором первого гола нового сезона Континентальной хоккейной лиги.
В составе казанского клуба забили Стефан Да Коста и Джастин Азеведо. В основное время победитель не был выявлен. Решающий гол забил в овертайме хоккеист "Ак Барса" Дмитрий Воронков.
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