Матч КХЛ между минским "Динамо" и "Йокеритом" отменен

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила об отмене матча регулярного чемпионата между минским "Динамо" и финским "Йокеритом", говорится на сайте лиги.

"Матч "Динамо" Минск – "Йокерит", запланированный на 3 сентября 2020 года, не состоится. О причинах лига сообщит дополнительно", – говорится в сообщении.

Хоккеисты должны были встретиться в столице Белоруссии. По данным издания IltaLehti, "Йокерит" не прибыл в аэропорт к запланированному времени вылета.

"Команда объявила, что поедет на матч в четверг и проведет в Белоруссии всего восемь часов. Самолет должен был вылететь в Минск в 13:00. Однако в аэропорту команда так и не появилась", – говорится в сообщении.

Накануне московский ХК ЦСКА проиграл казанскому "Ак Барсу" в матче Кубка Открытия КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2.

В составе армейцев забитыми шайбами отличились Дмитрий Саморуков и Антон Слепышев. Саморуков стал автором первого гола нового сезона Континентальной хоккейной лиги.

В составе казанского клуба забили Стефан Да Коста и Джастин Азеведо. В основное время победитель не был выявлен. Решающий гол забил в овертайме хоккеист "Ак Барса" Дмитрий Воронков.

