ЦСКА проиграл "Ак Барсу" в матче Кубка Открытия КХЛ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Московский ХК ЦСКА проиграл казанскому "Ак Барсу" в матче Кубка Открытия КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2.

В составе "армейцев" забитыми шайбами отличились Дмитрий Саморуков и Антон Слепышев. Саморуков стал автором первого гола нового сезона Континентальной хоккейной лиги.

За казанский клуб забили Стефан Да Коста и Джастин Азеведо. В основное время победитель не был выявлен. Решающий гол забил в овертайме хоккеист "Ак Барса" Дмитрий Воронков.

Ранее в столице состоялся Кубок Мэра Москвы по хоккею. Его победителем стал подольский клуб "Витязь". В последнем матче он переиграл московское "Динамо" со счетом 3:2.