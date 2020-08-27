Собянин открыл Кубок мэра Москвы по хоккею

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Кубок мэра Москвы по хоккею стартовал в столице, сообщил Сергей Собянин на торжественной церемонии открытия соревнований.

"Многие из вас, наверное, не ждали, что мы начнем этот хоккейный сезон так, как положено. Все, наверное, боялись, что пандемия помешает нам это сделать. Помешает спортсменам, болельщикам. Но мы с вами победили проблему. Мы победили пандемию", – подчеркнул он.

Глава города отметил, что спортсмены мужественно перенесли этот период, не прекратив готовиться.

В этом году состязания проходят в хоккейном дворце Москвы "ЦСКА Арена" на ЗИЛе, где Кубок мэра разыграют московские команды "Динамо", "Спартак", ЦСКА и подмосковный "Витязь". Турнир проведут в один круг, каждая команда сыграет по три матча.

Для зрителей организована культурно-развлекательная программа. Отмечается, что игры состоятся в соответствии с требованиями по профилактике новой коронавирусной инфекции.

В июле Федерация хоккея России (ФХР) признала московский ЦСКА чемпионом страны сезона-2019/20. Вице-чемпионами стали петербургский СКА и казанский "Ак Барс": у обеих команд одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам.

Прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги закончился досрочно из-за пандемии коронавируса. В начале мая лига решила не определять чемпиона КХЛ и обладателя Кубка Гагарина.