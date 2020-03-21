Чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса

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Мужской чемпионат мира по хоккею, который был состояться в Цюрихе и Лозанне, отменен в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

Турнир планировался с 8 по 24 мая. Предстоящий конгресс IIHF тоже перенесен на неопределенный срок.

Перенос коснется трех этапов чемпионата "Формулы-1" – Гран-при Нидерландов, Гран-при Испании и Гран-при Монако. Прекращены матчи баскетбольной НБА, английской Премьер-лиги по футболу, розыгрыши НХЛ и КХЛ.

УЕФА перенес на год Евро-2020 и приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы. Открытый чемпионат Франции по теннису ("Ролан Гаррос") пройдет осенью 2020 года.

РФС приостановил матчи Кубка России и ФНЛ. Минспорт рекомендовал отменить и перенести проведение всех спортивных соревнований в РФ с 21 марта и до особого распоряжения.