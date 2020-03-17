РФС приостановил матчи Кубка России и ФНЛ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Российский футбольный союз (РФС) объявил о приостановке матчей Кубка России, Футбольной национальной лиги (ФНЛ), Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и других турниров, проводимых под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Решение принято в связи с угрозой распространения коронавируса в России. Ограничения будут действовать с 17 марта по 10 апреля.
УЕФА приостанавливает розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы. Чемпионат Англии по футболу отложили как минимум до 4 апреля. Отложен и старт нового сезона "Формулы-1".
КХЛ приостановила розыгрыш Кубка Гагарина на неделю, НХЛ объявила о приостановке регулярного чемпионата. Международная федерация фехтования отменила все турниры на 30 дней.
Минспорт РФ создал оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19. Штаб будет взаимодействовать с органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта и с общероссийскими спортивными федерациями. Информация о деятельности штаба, решениях органов региональных властей и спортивных федераций о частичной или полной отмене спортивных мероприятий будет публиковаться на сайте министерства.
Количество случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,8 тысячи, из них 3 226 пациентов скончались, свыше 68,8 тысячи излечилось. Во всем мире заболело более 167,5 тысячи человек.
В России заразились 93 человека. 79 пациентов находятся в стационаре. Семеро заразились при контакте с заболевшими на территории России, остальные 86 – завозные случаи. Порядка 15 тысяч человек остается под медицинским наблюдением, они абсолютно здоровы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Какие ведущие мировые первенства отменят?
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: