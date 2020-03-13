Чемпионат Англии по футболу приостановили из-за коронавируса

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Чемпионат Англии по футболу приостановили минимум до 4 апреля в качестве профилактики распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, временное ограничение коснется всех турниров, проходящих под эгидой Английской футбольной лиги (это Чемпионшип, Лига Один и Лига Два). Об остановке матчей любительских и полупрофессиональных лиг Великобритании пока не сообщалось.

Руководство лиги мотивирует решение тем, что случаи заболевания были выявлены у футболиста "Челси" Хадсона-Одои (игрок впоследствии заявил, что выздоровел) и главного тренера "Арсенала" (Лондон) Микеля Артеты. Кроме того, коронавирус подозревается у трех игроков "Лестера" и ряда футболистов "Борнмута".

Ранее из-за выявленных случаев заражения коронавирусом были остановлены матчи баскетбольной лиги НБА, хоккейной лиги НХЛ, а также почти всех европейских футбольных чемпионатов. Кроме того, перенесены матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В среду, 11 марта, ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус не исключил, что в ближайшие дни и недели количество смертей и зараженных коронавирусом увеличится.

В мире коронавирусом заражено уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровело, но более 4 тысяч скончалось.

