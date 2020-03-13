УЕФА отменяет матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за угрозы распространения коронавируса.

Все матчи, запланированные на следующую неделю, перенесены. Когда игры состоятся, будет определено позже.

Накануне СМИ сообщили о планах УЕФА перенести чемпионат Европы по футболу – 2020 на 2021 год. Предположительно, об этом объявят 17 марта на видеоконференции с членами 55 ассоциаций, которые входят в организацию.

Евро-2020 должно было пройти на 12 стадионах в 12 странах. Матч-открытие планировалось провести 12 июня в Риме.

Ранее стало известно о полной отмене чемпионата мира по фигурному катанию, в США приостановлены игры НБА и НХЛ, также перерыв объявлен в чемпионатах Италии и Испании по футболу.

Коронавирусом заразился главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета. Игроков основной команды и тренерский штаб отправили на карантин, а тренировочный центр закрыли.

Тест на коронавирус с положительным результатом сдал и полузащитник "Челси" Каллум Хадсон-Одои. Клуб также будет находиться в карантине.

В среду, 11 марта, ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус не исключил, что в ближайшие дни и недели количество смертей и зараженных коронавирусом увеличится.

В мире коронавирусом заражено уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, однако более 4 тысяч скончалось.

Шесть случаев заболевания коронавирусом выявлено в России за последние сутки. Таким образом, общее число пациентов в стране достигло 34, из них 19 в столице. Заболевшие находятся в инфекционных боксах.

