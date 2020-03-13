УЕФА отменяет матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса

Фото: ТАСС/Владимир Песня
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за угрозы распространения коронавируса.
Все матчи, запланированные на следующую неделю, перенесены. Когда игры состоятся, будет определено позже.
Накануне СМИ сообщили о планах УЕФА перенести чемпионат Европы по футболу – 2020 на 2021 год. Предположительно, об этом объявят 17 марта на видеоконференции с членами 55 ассоциаций, которые входят в организацию.
Евро-2020 должно было пройти на 12 стадионах в 12 странах. Матч-открытие планировалось провести 12 июня в Риме.
Ранее стало известно о полной отмене чемпионата мира по фигурному катанию, в США приостановлены игры НБА и НХЛ, также перерыв объявлен в чемпионатах Италии и Испании по футболу.
Коронавирусом заразился главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета. Игроков основной команды и тренерский штаб отправили на карантин, а тренировочный центр закрыли.
Тест на коронавирус с положительным результатом сдал и полузащитник "Челси" Каллум Хадсон-Одои. Клуб также будет находиться в карантине.
В среду, 11 марта, ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус не исключил, что в ближайшие дни и недели количество смертей и зараженных коронавирусом увеличится.
В мире коронавирусом заражено уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, однако более 4 тысяч скончалось.
Шесть случаев заболевания коронавирусом выявлено в России за последние сутки. Таким образом, общее число пациентов в стране достигло 34, из них 19 в столице. Заболевшие находятся в инфекционных боксах.
Роспотребнадзор назвал главные правила защиты от коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: