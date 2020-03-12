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Спорт

08:21

Чемпионат НБА приостановили из-за коронавируса

спорт происшествия за рубежом безопасность

Фото: ТАСС/Nam Huh/АР

Регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) пока не будут проводить. Также решение приняли после подтверждения информации о том, что один из игроков лиги заразился коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НБА.

Ранее стало известно, что коронавирус был диагностирован у защитника итальянского футбольного клуба "Ювентус" Даниэле Ругани.

По данным пресс-службы "Ювентуса", клуб активирует все процедуры изоляции, предусмотренные законодательством, включая перепись тех, кто имел контакт с Ругани.

Анализы игрока дали положительный результат, однако в настоящее время заболевание проходит без симптомов. Ругани выступает за "Ювентус" с 2015 года.

Международная федерация бенди (FIB) также заявила, что чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 года в Иркутске перенесен на октябрь из-за коронавируса.

Кроме того, товарищеский матч между сборными Молдавии и России по футболу в Кишиневе 31 марта пройдет без зрителей.

Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила мировую пандемию коронавирус. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразилось свыше 110 тысяч человек, более 4 тысяч умерло.

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