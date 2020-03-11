ЧМ по хоккею с мячом перенесен на октябрь из-за коронавируса

Фото: ТАСС/Егор Алеев
Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 года в Иркутске перенесен на октябрь из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте Международной федерации бенди (FIB).
"Сегодня, 11 марта, ФИБ решил перенести чемпионат мира группы А, который будет проходить в Иркутске с 29 марта по 5 апреля. Вместо этого турнир будет проводиться в октябре этого года на том же месте", – говорится в сообщении.
Президент федерации Борис Скрынник заявил, что данное решение было принято для безопасности всех граждан. Он отметил, что "это лучшее решение для всех и для спорта по хоккею с мячом".
Он добавил, что их целью является, чтобы организаторы, участники и болельщики провели хороший, честный турнир с лучшими условиями.
Точная дата проведения чемпионата мира в октябре еще не определена. Следующий чемпионат мира весной 2021 года состоится, как и планировалось, в Сыктывкаре.
В среду, 11 марта, ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус не исключил, что в ближайшие дни и недели количество смертей и зараженных коронавирусом увеличится.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Число зараженных в КНР превысило 80 тысяч человек. Число заболевших коронавирусом в России составляет 28 человек.
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