Россия ограничит авиасообщение с Францией, Германией, Италией и Испанией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия с 13 марта ограничит авиасообщение с Францией, Германией, Италией и Испанией из-за коронавируса, сообщает РИА Новости.

Ограничения будут действовать с 00:00 13 марта. При этом сохраняются регулярные рейсы в Берлин, Рим, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж и обратно, осуществляемые через Шереметьево (терминал F).

В среду, 11 марта, ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус не исключил, что в ближайшие дни и недели количество смертей и зараженных коронавирусом увеличится.

Ранее Сергей Собянин сообщил о введении запрета в городе на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Это необходимо для минимизации возможности распространения коронавирусной инфекции. Меры будут действовать до 10 апреля.

Москва вводит ограничения на массовые мероприятия больше 5 тыс человек

5 марта мэр ввел в городе режим повышенной готовности. Все россияне, посетившие территории, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, должны сообщать о своем возвращении в РФ, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию города по номеру телефона +7 (495) 870-45-09.

С 10 марта до занятий в столичных образовательных учреждениях не допускаются ученики и преподаватели, посетившие страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу по перечню Роспотребнадзора.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Число зараженных в КНР превысило 80 тысяч человек.