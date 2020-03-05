Москва ввела режим повышенной готовности для профилактики коронавируса

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Режим повышенной готовности введен в Москве в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится на сайте Сергея Собянина.

"В целях активизации работы по предотвращению распространения заболевания мною принято решение о введении в городе режима повышенной готовности для городских служб – амбулаторного и стационарного звеньев здравоохранения, городского хозяйства, транспорта", – говорится в сообщении.

Собянин отметил, что в настоящий момент ситуация в городе относительно спокойная. Он подчеркнул, что распространение массовой инфекции по стране удается избежать благодаря совместным усилиям Федерального оперативного штаба, Роспотребнадзора и правительства Москвы.

"Все мы видим и то, с какими сложностями сталкивается целый ряд стран, включая европейские. Очевидно, что полностью закрыть границы невозможно. Каждый день в Москву прилетают тысячи людей со всего света. Наш город является главным транспортным хабом страны, через который проходит половина всех пассажиров авиационного и железнодорожного транспорта. Поэтому Москва вряд ли сможет избежать новых случаев заболевания", – отметил глава города.

По его словам, в Москве невозможно ограничить деятельность критически важных отраслей торговли и бытового обслуживания, а также других многочисленных организаций и учреждений.

"В них работают миллионы людей. Это пагубно скажется и на экономике, и на благосостоянии граждан", – рассказал Собянин.

В указе мэра Москвы говорится, что все граждане России, посетившие территории, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, должны в обязательном порядке сообщать о своем возвращении в РФ, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию города по номеру телефона +7 (495) 870-45-09.

Также в документе прописано, что при первых симптомах необходимо немедленно обратиться к врачам для оказания помощи на дому без посещения медицинских организаций. Пациент должен соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

Помещенным на карантин гражданам выписывают больничный лист, поэтому пациенты не теряют заработную плату в период своего отсутствия на работе. При проявлении симптомов граждане обязаны вызвать врачей, которые примут дальнейшее решение.

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Все граждане Китая, Кореи, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германии, Королевства Испании, а также других государств, где наблюдается неблагоприятная ситуация, обязаны, помимо выше указанных мер, провести на домашнем карантине 14 дней со дня возвращения в Россию.

Профилактические меры действовали на территории города еще до указа мэра Москвы. На помещенного под карантин по коронавирусу жителя столицы был составлен протокол за то, что он вынес мусор, нарушив правила изоляции.

Кроме того, Сергей Собянин своим указом поручил проработать проект быстровозводимого больничного корпуса для пациентов, у которых выявлен вирус COVID-19. Размещение пациентов в Инфекционной клинической больнице № 1 в будущем не планируется, так как несколько ее корпусов находятся на реконструкции.

Столичные структуры здравоохранения предпринимают беспрецедентные меры по профилактике распространения вируса с конца января текущего года. Подготовлены штабы для пресечения распространения эпидемии. Роспотребнадзор проводит опросы и проверяет всех граждан, которые вернулись из КНР и других стран, где выявлены случаи заболевания вирусом.

Документом также предусмотрено, что заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития – председатель штаба по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом в Москве, Анастасия Ракова должна перевести штаб в круглосуточный режим работы до особого распоряжения и ежедневно представлять мэру доклад о ситуации с распространением в городе новой коронавирусной инфекции, количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией.

"Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой", – отметил Собянин.

Мэр отметил, что о проводимых мероприятиях и складывающейся ситуации он будет подробно информировать москвичей.

Анастасия Ракова также сообщила, что оснований для ограничений массовых мероприятий в Москве нет.

"На сегодняшний день как раз меры направлены на то, чтобы сохранить обычный режим города, чтобы не было никаких ограничений для жителей. Все службы, все мероприятия, все структуры города работают в обычном, плановом режиме. Никаких оснований для каких-либо ограничений у нас нет", – рассказала она.

2 марта в Москве был подтвержден первый случай новой коронавирусной инфекции COVID-19. Коронавирус был выявлен у жителя столицы, прилетевшего из Италии. В настоящее время он находится в инфекционной больнице и получает все необходимое лечение. Заболевание протекает в легкой форме.

Помимо этого, были госпитализированы шесть родственников и пять знакомых прилетевшего из Италии москвича. Отмечается, что симптомов заболевания у них нет. Из числа пассажиров рейса в больницу направлены 13 человек с легкими недомоганиям вроде ОРВИ, 83 человека без симптомов заболеваний помещены в домашний карантин.

Всего число зараженных вирусом в Китае превысило 80,4 тысячи человек, скончались 3012, излечилось более 52 тысяч человек. Общее число инфицированных в мире составляет 93 090 человек.

Первая вспышка заболевания коронавирусом COVID-19 была зафиксирована в декабре 2019 года в городе Ухань китайской провинции Хубэй. Всемирная организация здравоохранения на данный момент оценивает угрозу распространения болезни как очень высокую.

