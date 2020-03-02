Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

У вернувшегося из Италии россиянина подтвержден коронавирус, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"2 марта подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина РФ", – приводит ТАСС сообщение оперативного штаба.

Как уточняется, заболевание у пациента протекает в легкой форме, состояние удовлетворительное.

"Незамедлительно был определен круг лиц, с которым он посещал Италию и общался после возвращения на родину. Они находятся под медицинским наблюдением в больнице или на дому. Проводится их лабораторное обследование", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Россию мужчина вернулся 23 февраля и проживал в частном доме в Подмосковье. 27 февраля он обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ. Его сразу госпитализировали.

Ранее сообщалось, что появление вакцины в качестве зарегистрированного лекарства ожидается в середине 2021 года.

Вспышка COVID-19 была выявлена в конце декабря 2019 года в городе Ухань в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. В ВОЗ не исключили возможность пандемии. Уровень риска распространения COVID-19 подняли до очень высокого.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян по возможности избегать поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания там. Она обратила внимание, что всех пассажиров, прибывающих в страну международными рейсами, проверяют на коронавирус.

Руководитель ведомства добавила, что тест на коронавирус доступен во всех регионах России. Она также заверила, что все медицинские маски из российских аптек эффективны в качестве защиты от заболевания при правильном использовании. По словам Поповой, нужно носить чистую маску и не более чем через три часа менять ее на следующую чистую маску.