Минздрав РФ назвал правила по профилактике заражения коронавирусом

16:48
Фото: Фото: портал мэра и правительства Москвы
Минздрав России рассказал, что нужно делать для снижения шансов заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что с целью профилактики необходимо чаще мыть руки с мылом. Кроме того, в Минздраве призвали избегать контактов с людьми, у которых есть симптомы простуды. Ведомство предупредило, что не стоит прикасаться к лицу немытыми руками.
В Минздраве напомнили, что граждане, заболевшие простудой или заразившиеся иной инфекцией, могут обратиться в поликлинику по месту жительства. Людей призвали незамедлительно сообщать врачам, если в последние две недели они посещали страны, где наблюдается вспышка эпидемии коронавируса.
"Если пациент посещал в последние две недели страны, в которых были зарегистрированы случаи короновирусной инфекции COVID-19, об этом необходимо уведомить медицинских работников. После проведения осмотра врачом будет приниматься решение о целесообразности направления пациента для проведения лабораторных исследований с использованием зарегистрированных тест-систем на наличие новой коронавирусной инфекции", – подчеркнули в пресс-службе Минздрава.
Ранее Роспотребназдор призвал граждан воздержаться от поездок за рубеж в связи с распространением заболевания. Ростуризм занялся разработкой мер по поддержке турбизнеса в связи с коронавирусом.
В настоящий момент число случаев заражения COVID-19 продолжает расти. Так, в Италии зафиксировали почти 700 эпизодов инфицирования коронавирусом. В Иране инфекцию подхватили почти 350 человек, в то время как в Южной Корее число зараженных превысило 2 тысячи.
В Москве усилили медицинское наблюдение за теми, кто прибывал в столичные аэропорты из Ирана и Южной Кореи. В России временно прекратили выдачу виз гражданам этих стран и ограничили авиасообщение с указанными государствами.
Впервые коронавирусом заразились жители китайского города Ухань в декабре 2019 года. В настоящий момент известно о 78,8 тысячи случаев заражения в материковом Китае. 36,1 тысячи человек выписались из больниц, в то время как 2788 человек стали жертвами коронавируса. Случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 не выявлено в Москве на данный момент не выявлено.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: