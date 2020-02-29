Минздрав РФ назвал правила по профилактике заражения коронавирусом

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Минздрав России рассказал, что нужно делать для снижения шансов заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что с целью профилактики необходимо чаще мыть руки с мылом. Кроме того, в Минздраве призвали избегать контактов с людьми, у которых есть симптомы простуды. Ведомство предупредило, что не стоит прикасаться к лицу немытыми руками.

В Минздраве напомнили, что граждане, заболевшие простудой или заразившиеся иной инфекцией, могут обратиться в поликлинику по месту жительства. Людей призвали незамедлительно сообщать врачам, если в последние две недели они посещали страны, где наблюдается вспышка эпидемии коронавируса.

"Если пациент посещал в последние две недели страны, в которых были зарегистрированы случаи короновирусной инфекции COVID-19, об этом необходимо уведомить медицинских работников. После проведения осмотра врачом будет приниматься решение о целесообразности направления пациента для проведения лабораторных исследований с использованием зарегистрированных тест-систем на наличие новой коронавирусной инфекции", – подчеркнули в пресс-службе Минздрава.

Ранее Роспотребназдор призвал граждан воздержаться от поездок за рубеж в связи с распространением заболевания. Ростуризм занялся разработкой мер по поддержке турбизнеса в связи с коронавирусом.

В настоящий момент число случаев заражения COVID-19 продолжает расти. Так, в Италии зафиксировали почти 700 эпизодов инфицирования коронавирусом. В Иране инфекцию подхватили почти 350 человек, в то время как в Южной Корее число зараженных превысило 2 тысячи.

В Москве усилили медицинское наблюдение за теми, кто прибывал в столичные аэропорты из Ирана и Южной Кореи. В России временно прекратили выдачу виз гражданам этих стран и ограничили авиасообщение с указанными государствами.

Впервые коронавирусом заразились жители китайского города Ухань в декабре 2019 года. В настоящий момент известно о 78,8 тысячи случаев заражения в материковом Китае. 36,1 тысячи человек выписались из больниц, в то время как 2788 человек стали жертвами коронавируса. Случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 не выявлено в Москве на данный момент не выявлено.