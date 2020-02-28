Столичные медики усилят контроль за авиапассажирами из Ирана и Кореи

Фото: Агентство «Москва»/Андрей Никеричев

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в московских аэропортах медицинское наблюдение станет более строгим в отношении пассажиров, прилетающих из Южной Кореи и Ирана.

Она отметила, что данные меры предпримут в связи с распространением коронавируса в этих странах и в соответствии с ограничением авиационного сообщения. Кроме того, специалисты будут фиксировать места их дальнейшего пребывания и контактные данные.

Также особое внимание уделят пассажирам из Италии. Кроме того, особый режим установлен для граждан, которые в последние 14 дней были на территории КНР.

"Пассажирам, прибывающим из Италии, будет производиться измерение температуры, а также у них будут собирать контактные данные для оценки состояния их здоровья, выдана памятка о том, что следует делать при изменении самочувствия. Как и раньше, особое внимание уделяется гражданам, которые в последние 14 дней были на территории Китайской Народной Республики", – сообщила Ракова.

Она добавила, что в Москве регулярно проводится обход мест массового посещения и проживания граждан Китая. В настоящий момент известно о 88 нарушителях режима изоляции, который они должны были соблюдать после возвращения из КНР, иностранные граждане в их числе подлежат депортации, заявила заммэра.

Также в столицу налажена оперативная доставка современных тест-систем, которые нацелены на обнаружение коронавируса.

По состоянию на 27 февраля, 80 человек находятся в изоляции в связи с подозрением на коронавирус в обсервационном центре "Царицыно". На данный момент в Москве случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 не выявлено, добавила Ракова.

В конце декабря 2019 года первая вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань. В настоящий момент число заразившихся превысило 78,8 тысяч. 2788 человек стали жертвами болезни, в то время как 36,1 тысячи выписались из больниц.

Ранее в России временно приостановили выдачу виз гражданам Ирана. Кроме того, со страной было ограничено авиасообщение. Аналогичные меры предприняли в отношении Южной Кореи и граждан республики.