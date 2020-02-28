Россия приостановила пропуск граждан Ирана через границу

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Правительство РФ решило временно остановить пропуск через границу России граждан Ирана, сообщает РИА Новости.

Кабмин поручил МИД РФ временно приостановить оформление и выдачу виз гражданам Ирана. Поводом для такого решения послужил резкий рост случаев заболевания коронавирусом в Иране.

Ростуризм советовал приостановить продажи туров в Италию, Южную Корею и Иран. В Роспотребнадзоре считают, что россиянам в целом лучше избегать незапланированных поездок за рубеж. Туристы смогут вернуть деньги за возвращенные туры в Италию.

С 1 марта иностранные граждане не смогут въезжать на территорию России из Южной Кореи. Ограничения будут действовать в воздушных пунктах пропуска через государственную границу России за исключением аэропорта Шереметьево. Временная мера не коснется граждан государств – членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России.

Рейсы из Италии будут обслуживать в терминале F Шереметьево. Временно ограничено железнодорожное сообщение между Москвой и Ниццей. Хотя конечная остановка маршрута находится в Монако, поезд следует также по территории Белоруссии, Польши, Чехии, Австрии и Италии.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала это чрезвычайной ситуацией международного значения и предупредила об угрозе пандемии.

Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровело более 36,1 тысячи человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тысячи.

28 февраля стало известно о первых случаях заражения в Белоруссии, Литве, Новой Зеландии и Нидерландах.