Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Нидерландах

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В Нидерландах выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Национальный институт здравоохранения и окружающей среды страны.

По информации ведомства, зараженным оказался мужчина из города Тилбург. Сообщается, что инфицированный недавно приехал из Италии.

Известно, что зараженный побывал в Ломбардии. На данный момент в этом итальянском регионе находится наибольшее количество зараженных новым типом коронавируса COVID-19.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная неизвестным типом коронавируса. Всемирная организация здравоохранения признала это чрезвычайной ситуацией международного значения.

Число зараженных в материковом Китае уже достигло 78,5 тысячи человек, скончались 2744, излечились 32,5 тысячи.