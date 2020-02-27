Число жертв коронавируса в Италии выросло до 17 человек

27 февраля, 21:05
Фото: P Photo/Alessandra Tarantino
Из-за эпидемии коронавируса в Италии погибло уже 17 человек. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам главы местного департамента гражданской защиты Анджелло Боррелли, всего по Италии зафиксировано уже 650 случаев заражения. Последних жертв вируса выявили в области Ломбардия.
Регион остается одной из стран с наибольшим количеством зараженных новым коронавирусом COVID-19, который становится возбудителем ранее неизвестной формы пневмонии.
Ранее сообщалось, что между Россией и Италией скорректируют порядок авиасообщения. Рейсы с Аппенинского полуострова будут принимать в терминале F аэропорта Шереметьево. Данное распоряжение вступит в силу с 1 марта, причем вылет в Италию будет проходить согласно расписанию и из соответствующих ему терминалов.
На данный момент в Италии остается порядка 20 тысяч российских туристов – это и самостоятельные путешественники, и группы, прибывшие в страну по путевкам. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина, все организованные тургруппы вернутся в РФ до середины марта.
В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная неизвестным типом коронавируса. Было установлено, что вирус передается от человека к человеку.
Число зараженных в материковом Китае уже достигло 78,5 тысячи человек, скончались 2744, излечились 32,5 тысячи. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
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