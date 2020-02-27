Все организованные туристы из России покинут Италию до середины марта

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Все организованные российские туристы, которые на данный момент находятся в Италии, вернутся в Россию до середины марта, сообщил вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

"Основной турпоток вернется в Россию в течение этой недели. Все рейсы выполняются в плановом порядке, досрочно никто не возвращается. Неорганизованные туристы должны руководствоваться рекомендациями МИД и Роспотребнадзора", – приводит слова Горина Агентство "Москва".

Ранее Ростуризм рекомендовал туроператорам и турагентам приостановить продажи путевок в Италию, Южную Корею и Иран из-за коронавируса.

По данным Горина, на сегодняшний день в Италии находится около 20 тысяч российских туристов.

Всего в стране находятся 528 инфицированных COVID-19 человек. Высший институт здоровья Италии подтвердил заболевание уже у 282 человек. Известно о 14 жертвах эпидемии в стране.

В связи с распространением коронавируса на севере Италии в 12 городах ввели карантинный режим. Власти страны приняли решение также отменить или завершить раньше срока ряд мероприятий, закрыли для посещения общественные места.

В связи с последними событиями посольство РФ призывает россиян отказаться от поездок в Италию. Находящихся там россиян просят при первых признаках коронавируса незамедлительно обращаться по единому телефону итальянских экстренных служб для проведения диагностики в медучреждениях страны.

Вспышка коронавируса COVID-19 была выявлена в городе Ухань в конце 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных в материковом Китае достигло 78,5 тысячи человек, скончались 2744, излечились 32,5 тысячи.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 30 странах, в том числе в России. Стало известно о первых пациентах в Норвегии и Румынии, Дании и Эстонии.

