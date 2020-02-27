Число зараженных коронавирусом в Италии превысило 520 человек

15:14
Фото: ТАСС/Martin Meissner/AP
Глава департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли рассказал о точном количестве зараженных коронавирусом в стране, сообщает ИА "НСН".
Он сообщил, что всего в стране находятся 528 человек, инфицированных COVID-19. В то же время Боррелли отметил, что Высший институт здоровья Италии подтвердил заболевание у 282 человек.
Ранее в стране было зафиксировано 474 случая заражения. Также в настоящий момент известно о 10 жертвах эпидемии. В связи с распространением коронавируса на севере Италии в 12 городах ввели карантинный режим. Также отменили или завершили раньше срока ряд мероприятий, закрыли для посещения общественные места.
Роспотребнадзор рекомендует гражданам РФ воздержаться от поездок в Италию. Также в ведомстве призвали отложить визит в Иран и Южную Корею, где также коронавирус получил широкое распространение.
Так, за последние сутки в Республике Корея выявили еще 300 зараженных. 12 человек стали жертвами болезни. В Иране от коронавируса умерло уже 19 человек.
Инфекция продолжает распространение по разным странам планеты. Так, первые случаи заражения коронавирусом недавно были зафиксированы в Дании, Эстонии, Румынии, и Норвегии. В связи с этим появилась информация, что Олимпиада в Токио, проведение которой запланировано на лето 2020 года, может не состояться.
В России 26 февраля все ограничения, введенные из-за коронавируса, продлили до 1 апреля. Кроме того, всех россиян, заболевших пневмонией, обяжут пройти тест на наличие смертельно опасной инфекции в организме.
Первая вспышка эпидемии коронавируса возникла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. В настоящий момент на территории материкового Китая зараженными считаются 78,5 тысяч человек. 2744 человека стали жертвами COVID-19, а 32,5 тысячи пациентов выздоровели.
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