Роспотребнадзор рекомендует не ездить в Италию, Иран и Корею из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран до стабилизации обстановки. По информации ВОЗ, там резко увеличилось число заболевших коронавирусом COVID-19, сообщает пресс-служба ведомства.

В Республике Корея зарегистрировано 977 случаев заболевания, из них 11 с летальным исходом. Количество пациентов в Иране достигло 95 человек, из них 15 умерло. В Италии это 283 человека, зафиксировано 7 летальных исходов.

В связи с чрезвычайной ситуацией в 12 городах Италии ввели карантин. Кроме того, в стране отменяются или заканчиваются раньше срока фестивали, спектакли или футбольные матчи. Завершен венецианский карнавал.

Вспышка коронавируса была выявлена в городе Ухань в конце 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. В материковом Китае заразилось более 78 тысяч человек, скончались 2715, излечилось свыше 29 тысяч.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в трех десятках стран, включая Россию. В РФ под наблюдением остается более 12 тысяч человек, прибывших из КНР. Первые случаи заражения зафиксировали в Румынии, Швейцарии и Каталонии.