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В мире

18:31

Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Швейцарии и Каталонии

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/MATTEO CORNER/EPA

Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Швейцарии и Каталонии, сообщает ТАСС.

Заболевание в испанском автономном сообществе подтвердили местные власти. Отмечается, что в Испании это четвертый случай заражения коронавирусом, однако двое заболевших уже выздоровели.

В Швейцарии первого пациента, заболевшего COVID-19, обнаружили в кантоне Тичино, являющимся италоязычной областью.

В настоящий момент в Италии зафиксировали вспышку эпидемии коронавируса. Число заболевших в настоящий момент достигло 300 человек, семь из которых стали жертвами болезни.

В связи с эпидемией в Италии Венецианский карнавал завершили раньше срока. Кроме того, в 12 городах страны ввели карантинный режим. Миланский театр "Ла Скала" отменил спектакли в связи с распространением коронавируса. Также 23 февраля отменили несколько футбольных матчей Серии А.

В Испании же коронавирус обнаружен и на Канарских островах. На курорте Коста-Адехе ввели карантин в отеле, в котором остановился заразившийся турист из Италии. В связи с этим в отеле, в котором отдыхали и двое россиян, ввели карантин.

Эпидемия коронавируса началась со вспышки в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. В настоящий момент известно о более 77 тысячах случаев заражения COVID-19. Излечиться смогли 27 тысяч человек, 2663 стали жертвами коронавируса.

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Сюжет: Коронавирус в Китае

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