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Общество

16:16

В помещенном на карантин отеле на Канарах находятся двое россиян

общество за рубежом

Фото: ТАСС/AP

Двое граждан России находятся в отеле на Канарских островах, который был помещен на карантин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на почетного консула РФ на Канарских островах Гонсало Парада.

"Одна пара (находящихся в отеле россиян. – Прим. ред.) связалась с нами, они прибыли 21 февраля, должны были уехать 29 февраля", – уточнил Парада.

Он добавил, что пока нет информации, есть ли еще граждане РФ среди постояльцев гостиницы. По его словам, сейчас все гости отеля находятся в своих номерах на время медицинской проверки.

На острове Тенерифе на курорте Коста-Адехе введен карантин в отеле, в котором остановился заразившийся коронавирусом турист из Италии. По данным ряда СМИ, в отеле он находился вместе со своей женой. Зараженный турист доставлен в госпиталь в городе Санта-Крус-де-Тенерифе.

В Италии заразились более 200 человек, умерли семеро. Закрываются школы, музеи, театры. Отменены показы мод, карнавал в Венеции, футбольные матчи. Туристический сектор фиксирует убытки.

Вспышка коронавируса была выявлена в городе Ухань в конце прошлого года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, назвав вирус эпидемией с многочисленными очагами.

По последней информации, число зараженных в КНР превысило 77 тысяч человек, скончались 2663, вылечилось свыше 27 тысяч человек. В России под наблюдением остаются более 12 тысяч человек, прибывших из Китая.

В Италии от коронавируса скончались 7 человек

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Сюжет: Коронавирус в Китае

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