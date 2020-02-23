Венецианский карнавал завершили раньше срока из-за коронавируса

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В Венеции приняли решение о закрытии карнавала на два дня раньше положенного срока. Это обусловлено мерами безопасности в связи с распространением коронавируса в Италии, передает ТАСС.

Венецианский карнавал начался 8 февраля и должен был продлиться до 25 числа, однако в настоящее время остановлен. Отмечается, что все основные его мероприятия, включая знаменитые "полет ангела" и "шествие Марий", уже состоялись.

Помимо этого сообщается о прекращении работы всех школ в городе до 1 марта.

"Мы подписали с министром Сперанцей распоряжение, которое предполагает отмену всех общественных мероприятий, а также закрытие школ и музеев до 1 марта", – говорится в сообщении губернатора Венето Лука Дзайя.

Известно, что на нынешний фестиваль прибыло меньшее число туристов из-за распространения нового типа пневмонии. В прошлом году количество присутствующих на празднике было на 20% больше.

Ранее сообщалось, что из-за вируса миланский театр "Ла Скала" отменил все спектакли. Отмечалось, что за два дня в Италии количество инфицированных достигло 132 человек, скончались два жителя.