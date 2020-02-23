Миланский театр "Ла Скала" отменил спектакли из-за коронавируса

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В миланском оперном театре "Ла Скала" отменили все спектакли из-за распространения коронавируса. Мероприятия сняты с программы с вечера воскресенья, передает РИА Новости.

Также в экстренном порядке была закрыта одна из крупнейших в городе художественных галерей "Брера". Отмечается, что из здания были выведены все посетители.

Ранее в области Ломбардия было выявлено свыше 100 случае заражения коронавирусом. В связи с этим губернатор распорядился о закрытии всех школ и отмене всех публичных мероприятий, в том числе и спортивных.

Общее количество зараженных новым типом пневмонии в Италии за два дня достигло 132 человек, два жителя от вируса скончались. Главными регионами распространения заболевания остаются Ломбардия и Венето.

Ранее из-за распространения коронавируса Турция закрыла границу с Ираном. В стране было зафиксировано 43 случая инфицирования новой формой пневмонии, восемь из которых закончились летальным исходом.