Названы сроки инкубационного периода коронавируса

22 февраля, 15:37
Фото: ТАСС/Alex Plavevski/EPA
В Китае рассказали о сроках инкубационного периода нового коронауируса. Симптомы заболевания начали проявляться у жителя района Шэньнунцзя в провинции Хубэй лишь через 27 дней после инфицирования, сообщает РИА Новости.
Также был зафиксирован подобный случай с выявлением симптомов уханьской пневмонии спустя 38 дней. Это означает, что инкубационный период болезни может длиться более двух недель.
Сообщается, что 70-летний мужчина вернулся из города Эчжоу 24 января. Первые симптомы коронавируса – слабость и высокая температура – начали появляться у него только 19 февраля.
Эпидемиологическим расследованием было выяснено, что у младшей сестры пациента, у которой мужчина прожил три дня, был диагностирован коронавирус еще 2 февраля. По всей вероятности, болезнью он заразился от нее.
Ранее сообщалось, что в Китае зафиксировали случай повторного заражения коронавирусом. У пациента, выписанного из больницы в начале января, вновь обнаружили признаки заболевания. Мужчину и всю его семью поместили под карантин, а в их квартире провели спецобработку.
Вспышка коронавируса была выявлена в китайском городе Ухань в конце прошлого года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, назвав вирус эпидемией с многочисленными очагами.
C 20 февраля приостановлен въезд граждан КНР на территорию России.
На сегодняшний день число подтвержденных случаев заражения новым типом пневмонии в Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, 20 тысяча 659 гражданам удалось побороть болезнь.
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