Песков прокомментировал меры по борьбе с коронавирусом в Москве

Фото: ТАСС/Екатерина Макашина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал политику мэрии Москвы по борьбе с коронавирусом в столице, сообщает РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин недавно рассказал о мерах борьбы с коронавирусом, среди которых фигурирует выдача всем недавно прибывшим из Китая постановлений о двухнедельной изоляции. Кроме того, в столице будут проводить мониторинг тех, кто недавно приехал из Поднебесной.
"Безусловно, мы абсолютно солидарны с нашими китайскими друзьями в этот нелегкий для Китая момент, вы знаете, что и помощь оказывается, и адресуются все время китайцам предложения об оказании другой помощи, возможно, которая может быть им необходима", – сказал Песков.
Он также отметил, что все действия согласовываются с китайским руководством по дипломатическим каналам. В связи с этим он отверг слухи о возможности действий дискриминационного характера. В то же время Песков отметил важность того, чтобы коронавирус не проник в Россию.
В декабре 2019 года в китайском городе Ухань возникла вспышка заболеваний, вызванных коронавирусом. По последним данным, число зараженных в Китае превысило 75 тысяч человек. 2236 пациентов скончались, в то время как выздоровело порядка 18 тысяч человек.
В настоящий момент в России принимаются активные меры по профилактике COVID-19. Так, в Москве открыли дополнительное производство медицинских масок. Кроме того, меры санитарной безопасности усилили в столичном метрополитене.
Также в России запретили ввоз посылок с деликатесами из Китая. Кроме того, жителям Поднебесной запретили въезд на территорию России с 20 февраля.
21 февраля стало известно, что еще восемь россиян покинули судно Diamond Princess. В то же время у двоих граждан РФ на лайнере обнаружили заражение коронавирусом.
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