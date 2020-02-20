Эксперты оценили прогноз о том, что эпидемия коронавируса накроет Россию осенью

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Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов прокомментировал Москве 24 прогнозы о возможной эпидемии коронавируса, о которой сообщили СМИ, в России осенью.

"В общем и целом прогнозы могут оправдываться, а могут и не оправдываться. Давайте ориентироваться пока на цифры. На территории России новых заболевших нет. И говорить о второй волне, если нет первой, пока что рано", – сказал он.

С ним согласен и начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов. По его словам, коронавирус – сложно предсказуемое заболевание. Тем не менее российские специалисты уже имеют представление, как предотвращать распространение этой инфекции. Сапронов предположил, что к октябрю они будут готовы дать бой вирусу.

"Ближе к осени точно накопим и оценим те или иные мероприятия борьбы с инфекцией. Россия – большая страна и имеет богатый опыт, одну из самых лучших эпидемиологических служб", – подчеркнул он.





Георгий Сапронов начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Главным доказательством этого является тот факт, что мы живем спокойно, без всяких вспышек серьезных заболеваний по сравнению с другими странами. У нас огромный накопленный опыт, и мы его успешно используем. А еще ученые в интенсивном режиме работают в области создания лекарственных препаратов.

Сапронов отметил, что пока сложно предсказать, как скоро удастся разработать вакцину против коронавируса. Вместе с тем уже сейчас можно говорить, что первая волна инфекции прошла и не получила дальнейшего распространения в России.

"Это говорит о том, что те меры, которые были приняты, оказались довольно-таки эффективны. Второй волны быть не должно", – предположил Сапронов.





Георгий Сапронов начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Что касается общих мер профилактики респираторных инфекций, то сейчас скупать маски и препараты, которые будут поднимать иммунитет, нет необходимости. Тепло не за горами, и вероятность дальнейшего распространения инфекций будет снижаться.

Ранее ученые спрогнозировали в России эпидемию коронавируса, которая может накрыть страну в октябре, сообщили СМИ. Об этом рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.



По словам специалиста, распространение респираторных заболеваний происходит волнами. Первая вспышка обошла Россию стороной. Однако коронавирус продолжает распространяться по миру. Поэтому вторая волна может дойти до России осенью. При этом Лукашев исключает, что COVID-19 сам по себе исчезнет. Также он допускает возможность масштабной эпидемии.

"Продолжается рост количества случаев заражения за пределами Китая, и хотя он достаточно медленный, но наблюдается во многих странах. Причем у нас есть сведения о числе инфицированных только из стран с сильной медициной. Что происходит в развивающихся государствах, мы можем только предполагать", – пояснил эксперт.

18 февраля премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому гражданам Китая временно запрещен въезд на территорию России. Также с 19 февраля произошла приостановка приема документов, оформления и выдачи приглашений на въезд гражданам КНР.

Вспышка коронавируса нового типа была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Специалисты ВОЗ охарактеризовали ее как эпидемию с многочисленными очагами и признали произошедшее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. В России коронавирус был включен в перечень опасных заболеваний.

По последним данным, количество людей, заразившихся коронавирусом, составляет 74,5 тысячи. Жертвами инфекции стало более двух тысяч человек. Среди россиян COVID-19 диагностировали у трех туристов, которые находились на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии.

В России коронавирус был выявлен у двоих граждан Китая, при этом болезнь у них протекала в легкой форме. На сегодняшний день пациентов уже выписали из больницы. Новых случаев на территории страны пока выявлено не было.





Ефимова Мария