В России не обнаружили новых случаев инфицирования коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В России не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. В стране по-прежнему выявлены только два случая заболевания.

Речь идет о гражданах Китая, которых 12 февраля выписали из стационара с выздоровлением.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о временном запрете въезда в Россию для граждан КНР с 20 февраля. Помимо этого, с 19 февраля временно приостановят прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд гражданам Китая. Решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР.

Вспышка коронавируса COVID-19 была выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Правительство России включило новый вирус в перечень опасных заболеваний.

За пределами КНР случаи заражения зафиксировали в 25 странах, включая Россию. На сегодняшний день число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом COVID-19, составило 74 576 человек, смертельный исход зафиксирован в 2,1 тысячи случаев.

В РФ COVID-19 оказался у двоих граждан Китая, их болезнь протекала в легкой форме. На данный момент пациентов выписали из больницы.