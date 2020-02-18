Еще один гражданин РФ заразился коронавирусом на борту Diamond Princess

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Еще один гражданин России заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство.

Как уточняется, коронавирус обнаружили у супруга ранее заразившейся россиянки.

"В настоящее время он находится в специализированном медучреждении префектуры Аити. Течение болезни – без симптомов, чувствует себя нормально. Его супруга с учетом высокого риска инфицирования госпитализирована в одну из больниц префектуры Канагава", – отметили в посольстве.

Как отмечалось ранее, пассажиры, у которых не был выявлен коронавирус, начнут покидать судно 19 февраля. Однако находившимся в одной каюте с инфицированными придется остаться на карантине до убеждения отсутствия у них признаков заболевания.

Круизное судно Diamond Princess вышло в плаванье 20 января. Среди пассажиров оказался гражданин Китая, у которого был выявлен коронавирус. Судно с 5 февраля находится на двухнедельном карантине в Иокогаме. Общее число пассажиров с COVID-2019 на нем превысило 540 человек.

Накануне коронавирус был выявлен у россиянки, находящейся на борту Diamond Princess.

Вспышка нового коронавируса была выявлена в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Правительство России включило новый вирус в перечень опасных заболеваний.

За пределами КНР случаи заражения зафиксировали в 25 странах, включая Россию. В РФ COVID–19 оказался у двоих граждан Китая, их болезнь протекала в легкой форме. На данный момент пациентов выписали.

В Сингапуре ввели наказание за нарушение карантина по коронавирусу. Вернувшихся из Китая граждан, вышедших за пределы дома, ждет тюрьма. Отмечается, что возвратившиеся из КНР люди должны будут две недели провести на домашнем карантине, однако ранее им разрешалось ненадолго выходить на улицу. В случае если им потребуются продукты, медикаменты или что-то еще, они должны будут обратиться за помощью к знакомым.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России планируется предложить меры по усилению ответственности за нарушение карантинного режима в связи с коронавирусом.

За нарушение нового постановления предусмотрено тюремное наказание сроком до 6 месяцев. Кроме того, нарушители должны будут заплатить штраф в размере до 10 тысяч сингапурских долларов.

По последним данным на 18 февраля, число инфицированных в Китае составило 72,4 тысячи граждан. Количество летальных исходов в Китае – почти 1,9 тысячи человек, выздоровело 12,5 тысячи человек.