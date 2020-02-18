Нарушившим карантин по коронавирусу в Сингапуре грозит тюрьма

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В Сингапуре ввели наказание за нарушение карантина по коронавирусу. Вернувшихся из Китая граждан, вышедших за пределы дома, ждет тюрьма, информирует "Газета.ру".

Отмечается, что возвратившиеся из КНР люди должны будут две недели провести на домашнем карантине, однако ранее им разрешалось ненадолго выходить на улицу.

В случае если им потребуются продукты, медикаменты или что-то еще, они должны будут обратиться за помощью к знакомым.

За нарушение нового постановления предусмотрено тюремное наказание сроком до 6 месяцев. Кроме того, нарушители должны будут заплатить штраф в размере до 10 тысяч сингапурских долларов. Иностранцам же и вовсе за игнорирование запрета грозит увольнение с работы и выдворение за пределы страны.

Ранее сбежавшую с карантина петербурженку по решению суда возвратили в клинику. Она покинула Боткинскую больницу, обманув врачей и взломав магнитный замок.

В Роспотребнадзоре намерены предложить меры по усилению ответственности за нарушение карантинного режима в связи с коронавирусом.

На сегодняшний день число жертв нового типа пневмонии в Китае достигло почти 1,9 тысячи, выздоровели 12,5 тысячи человек, инфицированы 72,4 тысячи граждан.