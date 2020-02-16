Производство потенциального лекарства от коронавируса запущено в Китае

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Первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с COVID-19, передает РИА Новости со ссылкой на правительство города Тайчжоу.

Речь идет о препарате, прежде известном как Favipiravir или Avigan. Он официально получил одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами для выхода на рынок. Производство запущено в провинции Чжэцзян.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что две российские тест-системы против коронавируса признаны эффективными. Их разработали в центре "Вектор". Температура хранения системы составляет +4 градуса.

Вспышка нового коронавируса была выявлена в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

Министерство науки и техники Китая считает, что наиболее вероятным источником коронавируса являются летучие мыши. Там исключили связь COVID-19 с домашней птицей и скотом.

За пределами КНР случаи заражения зафиксировали в 25 странах, включая Россию. В нашей стране COVID-19 оказался у двоих граждан Китая, их болезнь протекала в легкой форме. На данный момент пациентов выписали.

Первый случай зафиксирован в Африке. Инфицированного обнаружили в Египте: это иностранец, у которого не было никаких симптомов.

Первая смерть от заболевания случилась в Европе. Это 80-летний мужчина из провинции Хубэй, который приехал во Францию 16 января.

По последним данным, инфицированы 68,5 тысячи человек. Число летальных исходов в Китае приближается к 1,7 тысячи, выздоровели более 9,4 тысячи.