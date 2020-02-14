Минпромторг высказался о задержках поставок из Китая деталей планшетов для переписи

18:31
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Задержка поставок китайских комплектующих для планшетов для Всероссийской переписи населения в 2020 году пока не критична, заявили в пресс-службе Минпромторга РФ.
Там добавили, что если карантин продлят, то риски появятся. В министерстве объяснили, что не знают, сколько он продлится. По словам представителя Минпромторга, часть производителей вернулась к работе, ведомство следит за ситуацией, передает ТАСС.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что из-за карантина на фабриках в провинции Хубэй поставщики планшетов не могут получить нужный объем комплектующих для сборки устройств. В "Ростелекоме" же сказали, что производители планшетов о проблемах не объявляли.
Приостановлены поставки смартфонов из Китая. Их откладывают компании Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo. Adidas и Apple временно закрыли магазины в КНР. В Национальной хоккейной лиге столкнулись с нехваткой клюшек, которые поставляли из Китая.
На Дальнем Востоке из-за закрытия границы несколько дней фуры с овощами и фруктами не могли попасть в Россию. Цены на товары резко поднялись.
"Магнит" временно прекратил доставку пищевых товаров из этой страны. Во "ВкусВилле" же заверили, что панике не поддаются и продолжают завозить продукты из Китая. В сети магазинов METRO рассматривают альтернативных поставщиков в случае, если власти наложат запрет на ввоз китайской продукции.
По последним данным, общее число жертв COVID-19 в Китае составляет 1380 человек. Более 6,7 тысячи было выписано из больниц, 63,8 тысячи человек входят в список зараженных коронавирусом.
В России 548 граждан Китая были отправлены на карантин. Большая часть потенциально зараженных находится на Дальнем Востоке.
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