iPhone, кроссоверы Nissan и PlayStation 5: чего мы можем лишиться из-за коронавируса

Новый коронавирус спровоцировал не только дефицит медицинских масок в отдельных регионах. Из-за ограничений в связи с эпидемией россияне могут столкнуться с нехваткой девайсов Apple, а геймерам придется дольше ждать выпуск новых Xbox и PlayStation 5. Рассказываем, какие мировые производители пострадали из-за коронавируса и как это повлияет на поставки товара на российский рынок.

Поставки продукции Apple

Фото: ТАСС/EPA/WU HONG

Из-за нового коронавируса страдают не только люди, но и мировые компании. С началом эпидемии многие производства и поставки товаров были приостановлены, а компании понесли большие убытки. Временно закрыл магазины в Китае концерн Adidas, то же сделала американская корпорация Apple. Теперь под угрозой находятся поставки в Россию iPhone.



Правительство Китая уже распорядилось временно закрыть некоторые заводы, которые расположены недалеко от города Ухань. Одни из самых крупных – производства Samsung и Foxconn.



Обе компании являются партнерами Apple по сборке устройств, в частности смартфонов iPhone. Сначала предполагалось, что заводы закроют на одну-две недели, но в связи с текущей обстановкой неизвестно, когда они возобновят свою работу.

Как сообщает интернет-издание CNews, по прогнозам, Apple могла представить свой новый смартфон iPhone SE 2 (или iPhone 9) и другие устройства уже в марте этого года. Но из-за закрытия завода Foxconn премьера устройства, скорее всего, затянется.



Также это отсрочит разработку и производство следующих моделей.

По сообщениям СМИ, проблемы могут возникнуть и с поставкой беспроводных наушников AirPods. С учетом закрытия заводов Apple уже не успевает удовлетворить спрос на фирменные наушники за первое полугодие 2020 года. Запасы AirPods начали снижаться, и уже готовая продукция зарезервирована для собственных магазинов Apple. При этом онлайн-магазин компании пока работает в прежнем режиме.

Lenovo, Huawei и другие

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Помимо Apple, сроки поставок своих смартфонов переносят и другие компании. На российском рынке это коснется устройств Huawei, Lenovo, Vivo, Xiaomi, Realme и ZTE.



Производители уже направили своим партнерам официальные письма с разъяснениями о переносе поставок оборудования. Они объясняют это тем, что из-за вспышки коронавируса каникулы в честь китайского Нового года были продлены до 10 февраля.



В письмах также говорится о возможном увеличении срока задержек.

Представители Vivo рассказали, что из-за продления новогодних каникул график поставок может сместиться на две недели для всех фирм, чьи производства находятся в КНР. При этом в пресс-службе компании отметили, что потребители этого не заметят.

Еще один завод, оказавшийся под карантином, принадлежит крупному фармацевтическому гиганту Johnson & Johnson. Под угрозу попадают и предприятия других компаний, расположенные недалеко от города Ухань. В том числе Bosh, Valeo, BorgWarner и другие.

Приставки PlayStation и Xbox

Фото: ТАСС/Imago/Rene Traut

Вспышка коронавируса также может отразиться на выходе самых популярных приставок в мире – PlayStation 5 и Xbox Series X. В декабре 2019 года компания Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series. Официальная презентация была запланирована на конец 2020 года, после чего устройство сразу должно было поступить в продажу. Но так как обе игровые консоли собираются в Китае, то релиз могут отложить на более поздний срок. Об этом сообщают тематические СМИ.



Более того, аналитики прогнозируют, что это может привести к ограничению самих поставок, а также сказаться на цене девайсов.

Сложности с производством возникают не только по причине временного закрытия заводов из-за боязни распространения коронавируса среди рабочих. Дополнительной причиной служат санитарные ограничения на перемещения в стране, в особенности в округе очага заражения – города Ухань.

Кроссоверы Nissan

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Помимо задержек в поставках электронных устройств, россияне могут столкнуться с дефицитом автомобилей, в частности кроссоверов Qashqai, X-Trail и Murano, которые выпускает завод Nissan в Санкт-Петербурге. По сообщениям СМИ, причиной также является поставка комплектующих, которая может задержаться в связи с коронавирусом.

На данный момент завод в Санкт-Петербурге работает в плановом режиме, все комплектующие в достатке. Но если выпуск автокомпонентов в Китае не будет возобновлен, то производство автомобилей на заводе в Северной столице может быть приостановлено в марте 2020 года. Если эпидемия коронавируса будет продолжаться, свой план производств также может скорректировать и КамАЗ.

Напомним, что компания Nissan уже приняла решение приостановить с 14 февраля работу своего завода в Японии, так как из Китая перестали поступать необходимые детали.

Adidas и Apple временно закрыли магазины в Китае из-за коронавируса



Эпидемия коронавируса COVID-19 бушует в Китае с января. Вирус стал причиной массового заболевания новой формой пневмонии. При этом первые случаи зафиксировали в городе Ухань провинции Хубэй в Китае еще в декабре 2019 года. По состоянию на 12 февраля жертвами болезни стали более тысячи человек при 44,6 тысячи зараженных.