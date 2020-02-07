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Общество

17:01

ФАС отмечает снижение запасов у оптовых организаций и дефицит масок у производителей

общество медицина экономика

Фото: ТАСС/Zuma

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ отмечает факты снижения запасов медицинских масок у оптовых организаций. Об этом сообщает РИА Новости.

"Антимонопольным ведомством выявлены факты снижения запасов у оптовых организаций и дефицита масок у производителей, связанные с резко возросшим спросом на продукцию", – заявили в организации.

Ранее ФАС пригрозила возможными санкциями за завышение стоимости медицинских изделий. Эксперты организации отметили данную тенденцию почти во всех регионах России. Наибольший скачок произошел в Адыгее – здесь цена поднялась в 15 раз.

При этом рост розничных цен в аптеках аналитики объясняют именно ростом закупочных цен. По поводу роста цен даже разрабатывали законопроект, ограничивающий подобные скачки.

По ситуации высказался президент РФ Владимир Путин. Глава государства предложил лишать лицензии недобросовестных продавцов.

В целом ажиотаж резко вырос на фоне бушующей в Китае эпидемии коронавируса. В частности, москвичи начали массово скупать маски после того, как появилась информация о первых двух зараженных в России. Первые вспышки новой формы пневмонии зарегистрировали в китайском городе Ухань провинции Хубэй еще в декабре. В настоящий момент коронавирусом 2019-nCoV заразилось более 31 тысячи человек, более 630 скончалось.

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Сюжет: Коронавирус в Китае

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