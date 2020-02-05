Путин поручил отбирать лицензии у аптек, завышающих цены из-за коронавируса

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Президент России Владимир Путин поручил отбирать лицензии у таких аптек, которые завышают цены на препараты в связи с коронавирусом. Об этом информирует РИА Новости.

"Решили нажиться! Надо выявить таких по каждой организации и принять решение, чтобы неповадно было в следующий раз", – заявил российский лидер.

Путин отметил, что в том случае, если закроются недобросовестные компании, нехватки препаратов не будет. По его словам, аптечная сеть России в известной степени избыточна, а потому бояться дефицита медикаментов не стоит.

Ранее ФАС пригрозила аптекам штрафами за рост цен на медицинские маски. Замглавы ведомства Андрей Цариковский сообщил, что в регионах, граничащих с КНР, существует незначительный рост цен на маски. Самая высокая цена, зафиксированная на данный момент, была отмечена в Дагестане.

Первые случаи заболевания новой формой пневмонии в Китае были зафиксированы в конце декабря прошлого года. Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. Очагом инфекции был город Ухань.

По последним данным, от коронавируса скончались 492 человека, число заболевших превысило 24,3 тысячи человек.

ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Правительство России приняло решение о закрытии всех полетов авиакомпаний в Китай. Данное ограничение не затронуло рейсы "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Также сообщалось о возможности прекращения чартерных рейсов. Приостановили пассажирское сообщение с КНР и РЖД.