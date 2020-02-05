Центр для контактировавших с носителем коронавируса людей подготовлен к приему в столице

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Московский центр временного пребывания для людей, которые контактировали с носителем коронавируса, полностью подготовили к приему. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента труда и социальной защиты населения столицы.
Отмечается, что такой центр открылся на базе учреждения соцзащиты для реабилитации инвалидов "Царицыно".
"Если в специализированных медучреждениях находятся люди с выраженными симптомами вирусной инфекции, то в этом учреждении смогут временно проживать люди, у которых отсутствуют симптомы заболеваний, но они находились в зоне вспышки вирусных инфекций, и у них не истек инкубационный период", – говорится в сообщении.
Известно, что в медучреждении могут разместиться не менее 150 человек. Также есть возможность временного проживания с семьей. Помимо этого, обустроены досуговые и детские комнаты.
Первые случаи заболевания коронавирусом были зафиксированы на территории китайского Уханя в конце прошлого года.
На сегодняшний день жертвами нового типа пневмонии стали более 400 человек, число заболевших превысило 20 тысяч граждан.
ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
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