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Общество

15:25

Центр для контактировавших с носителем коронавируса людей подготовлен к приему в столице

общество происшествия безопасность медицина

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Московский центр временного пребывания для людей, которые контактировали с носителем коронавируса, полностью подготовили к приему. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента труда и социальной защиты населения столицы.

Отмечается, что такой центр открылся на базе учреждения соцзащиты для реабилитации инвалидов "Царицыно".

"Если в специализированных медучреждениях находятся люди с выраженными симптомами вирусной инфекции, то в этом учреждении смогут временно проживать люди, у которых отсутствуют симптомы заболеваний, но они находились в зоне вспышки вирусных инфекций, и у них не истек инкубационный период", – говорится в сообщении.

Известно, что в медучреждении могут разместиться не менее 150 человек. Также есть возможность временного проживания с семьей. Помимо этого, обустроены досуговые и детские комнаты.

Первые случаи заболевания коронавирусом были зафиксированы на территории китайского Уханя в конце прошлого года.

На сегодняшний день жертвами нового типа пневмонии стали более 400 человек, число заболевших превысило 20 тысяч граждан.

ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Эвакуированным из Уханя россиянам придется две недели пробыть на карантине

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Сюжет: Коронавирус в Китае

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