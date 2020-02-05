Второй самолет ВКС с россиянами на борту прилетел из Уханя

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Второй военный самолет доставил из китайского города Ухань 64 человека, которых эвакуировали из-за вспышки коронавируса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

Как отмечается, среди прибывших заболевших нет.

"По докладу военных медиков состояние прибывших из КНР удовлетворительное. Заболевших не выявлено", – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее в Тюмени приземлился первый самолет с россиянами на борту. Он доставил 80 граждан РФ из китайского города Ухань.

Эвакуированных доставляют в центр под Тюменью на двухнедельный карантин. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, центр полностью подготовлен за короткое время. Его оборудовали заграждениями, системой видеонаблюдения, в нем усовершенствовали канализацию и систему уничтожения отходов.

Самолеты будут находиться на санитарной стоянке и пройдут санитарную обработку. Автобусы, на которых поедут граждане, и их личные вещи обработают.

О первых случаях заболевания новым типом пневмонии в Китае стало известно в конце декабря прошлого года. Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. Очагом инфекции был назван город Ухань.

На сегодняшний день от коронавируса скончалось более 400 человек, количество заболевших превысило 20 тысяч человек.

ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Российские власти приняли решение о закрытии всех полетов авиакомпаний в Китай. Данное ограничение не затронуло рейсы "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Также сообщалось о возможности прекращения чартерных рейсов. РЖД приостановили пассажирское сообщение с КНР.

В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от заражения. В первую очередь нужно мыть руки водой с мылом или использовать дезинфицирующее средство.

Также специалисты советуют не трогать рот, нос или глаза немытыми руками. В аэропортах и общественном транспорте нужно избегать прикосновения к поверхностям и предметам и не касаться лица. При кашле и чихании нужно всегда прикрывать нос и рот одноразовыми салфетками.