Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Первый самолет ВКС РФ вылетел для эвакуации россиян из китайского Уханя, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В российской дипмиссии подчеркнули, что среди граждан России, находящихся в китайской провинции Хубэй, коронавирусом никто не заболел.

О первых случаях заболевания пневмонией в Китае стало известно в конце 2019 года. Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. Очагом инфекции назвали Ухань.

На сегодняшний день число жертв нового коронавируса увеличилось до 425 человек. При этом заболевших на данный момент 20,4 тысячи.

ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Правительство РФ приняло решение закрыть все полеты авиакомпаний в Китай. Данное ограничение не затронуло только рейсы "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

Часть рейсов переведут на чартерный режим работы, то есть пассажирам будет необходимо сверяться с авиаперевозчиком по поводу даты вылета.

Аэропорт Шереметьево перевел все рейсы с вылетом или прибытием из Китая в терминал F. При этом почтовое сообщение и грузоперевозки с КНР останавливать пока не планируют.

РЖД также приостановила пассажирское сообщение с КНР. В этой связи поезд Пекин – Москва в понедельник утром пересек государственную границу России без пассажиров.