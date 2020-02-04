В Минздраве рассказали о трудностях с созданием вакцины от коронавируса

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Отсутствие в России штамма коронавируса тормозит создание вакцины, сообщил замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

По его словам, несложно создать саму вакцину, но нужна определенная биотехнологическая платформа. Краевой отметил, что для создания самой конструкции нужно от двух до пяти месяцев.

"Но чтобы это сделать, необходим живой нативный вирус. У нас, к великому сожалению, в настоящий момент нет вот этого самого главного живого вируса", – приводит слова Краевого ТАСС.

Он отметил, что выделить штамм от зараженных пациентов пока не получилось.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также ранее сообщила, что Китай до сих пор не передал России штамм коронавируса 2019-nCoV. Она уточнила, что сейчас российские специалисты получают информацию из других доступных источников и продолжают работать над созданием вакцины.

В конце декабря 2019 года впервые стало известно о случаях заболевания неизвестной пневмонией в Китае. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй. Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 425 человек. При этом заболевших на данный момент 20,4 тысячи.

Правительство России включило новый вирус в перечень опасных заболеваний. Также власти РФ приняли решение закрыть все полеты авиакомпаний в Китай. Данное ограничение не затронуло только рейсы "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Новый режим воздушного сообщения с КНР ввели с 1 февраля. Часть рейсов переведут на чартерный режим работы, то есть пассажирам будет необходимо сверяться с авиаперевозчиком по поводу даты вылета.

Аэропорт Шереметьево перевел все рейсы с вылетом или прибытием из Китая в терминал F. При этом почтовое сообщение и грузоперевозки с КНР останавливать пока не планируют.

РЖД также приостановила пассажирское сообщение с КНР с 3 февраля. В этой связи поезд Пекин – Москва в понедельник утром пересек государственную границу России без пассажиров.

Роспотребнадзор рекомендовал ассоциациям предпринимателей продлить отпуска тем работникам из Китая, которые уехали на отдых домой. Каникулы, предусмотренные законодательством, предложили продлить "до особого распоряжения".