Китай до сих пор не передал России штамм нового коронавируса – Голикова

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Китай до сих пор не передал России штамм коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

Она уточнила, что сейчас российские специалисты получают информацию из других доступных источников и продолжают работать над созданием вакцины.

"Я хочу сказать, что наши специалисты работают в этом направлении. Мы из доступных нам источников, из того, что имеется сегодня в нашем распоряжении, этой работой занимаемся", – заявила Голикова.

Она добавила, что 4 февраля Роспотребнадзор отправит в Китай делегацию из пяти экспертов – это представители ведомства и Минздрава. Голикова уточнила, что в понедельник будет принято окончательное решение по составу команды.

Вице-премьер ранее заявила о планируемой приостановке чартерных рейсов в КНР с 14 февраля. По ее словам, эвакуация 133 россиян, которые все еще находятся в КНР, запланирована силами ВКС. Российских граждан должны вернуть на родину 3–5 февраля.

Голикова также рассказала, что иностранных граждан, прибывающих в Россию из Китая самолетами, с 4 февраля пропускать будут только через аэропорт Шереметьево.

В конце декабря 2019 года впервые стало известно о случаях заболевания неизвестной пневмонией в Китае. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй.

Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Правительство России включило новый вирус в перечень опасных заболеваний.

Число смертей от нового коронавируса в Китае возросло до 361, а количество инфицированных в этой стране дошло до 17 205 человек. Из них 2 296 человек находятся в тяжелом состоянии, 475 выписаны из больницы. В общей сложности зафиксировано 21 558 предполагаемых случаев заболевания.

