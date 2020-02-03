Китай до сих пор не передал России штамм нового коронавируса – Голикова

Фото: ТАСС/Zuma
Китай до сих пор не передал России штамм коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
Она уточнила, что сейчас российские специалисты получают информацию из других доступных источников и продолжают работать над созданием вакцины.
"Я хочу сказать, что наши специалисты работают в этом направлении. Мы из доступных нам источников, из того, что имеется сегодня в нашем распоряжении, этой работой занимаемся", – заявила Голикова.
Она добавила, что 4 февраля Роспотребнадзор отправит в Китай делегацию из пяти экспертов – это представители ведомства и Минздрава. Голикова уточнила, что в понедельник будет принято окончательное решение по составу команды.
Вице-премьер ранее заявила о планируемой приостановке чартерных рейсов в КНР с 14 февраля. По ее словам, эвакуация 133 россиян, которые все еще находятся в КНР, запланирована силами ВКС. Российских граждан должны вернуть на родину 3–5 февраля.
Голикова также рассказала, что иностранных граждан, прибывающих в Россию из Китая самолетами, с 4 февраля пропускать будут только через аэропорт Шереметьево.
В конце декабря 2019 года впервые стало известно о случаях заболевания неизвестной пневмонией в Китае. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй.
Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Правительство России включило новый вирус в перечень опасных заболеваний.
Число смертей от нового коронавируса в Китае возросло до 361, а количество инфицированных в этой стране дошло до 17 205 человек. Из них 2 296 человек находятся в тяжелом состоянии, 475 выписаны из больницы. В общей сложности зафиксировано 21 558 предполагаемых случаев заболевания.
Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 362
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