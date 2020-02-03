Число жертв коронавируса в Китае возросло до 361

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Фото: AP Photo/Achmad Ibrahim
Число смертей от нового коронавируса в Китае возросло до 361. Об этом говорится на официальной странице Государственного комитета по делам здравоохранения КНР в Facebook.
Число инфицированных в Китае достигло 17 205 человек, из них 2 296 человек находятся в тяжелом состоянии, 475 выписаны из больницы. В общей сложности зафиксировано 21 558 предполагаемых случаев заболевания.
3 февраля КНДР закрыла пассажирское железнодорожное сообщение с Россией из-за коронавируса. Ограничения вводятся на неопределенный срок. Возобновление сообщения будет зависеть от развития ситуации с эпидемией в Китае. Власти КНДР также приостановили ж/д сообщение с КНР.
Компания "Российские железные дороги" (РЖД) также приостановила пассажирское сообщение с КНР с 3 февраля. В этой связи поезд Пекин – Москва в понедельник утром пересек государственную границу России без пассажиров.
В конце декабря 2019 года впервые стало известно о случаях заболевания неизвестной пневмонией в Китае. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй.
Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Правительство России включило новый вирус в перечень опасных заболеваний.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о решении правительства РФ закрыть все полеты авиакомпаний в Китай, кроме рейсов в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг и обратно. Рейсы российских авиакомпаний в другие города КНР переведены с регулярной основы на чартерную.
Новый режим воздушного сообщения с КНР ввели с 1 февраля. Ограничение авиасообщения между РФ и КНР и эвакуация россиян из Уханя не отразятся на плановом порядке вывоза граждан России с китайского острова Хайнань.
Китайскую провинцию Хубэй готовы покинуть 130 граждан России. Всего на связь с правительством России вышли 202 человека.
Вывозить людей из зараженного Китая планируют самолетами Воздушно-космических сил. На борту будут находиться военные медики и специалисты в области вирусологии со всеми необходимыми лекарствами.
В России не выявляли новых случаев заболевания коронавирусом
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