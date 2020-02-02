Посольство РФ в Китае назвало число готовых покинуть Хубэй россиян

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Китайскую провинцию Хубэй из-за вспышки коронавируса готовы покинуть 130 граждан России. Об этом рассказал пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров в эфире телеканала "Россия 24".

Он пояснил, что всего на связь с посольством вышли 202 человека, однако многие решили остаться в Китае. Дипломаты продолжают составлять список для эвакуации.

Вывозить людей из зараженного Китая планируют самолетами Воздушно-космических сил. На борту будут находиться военные медики и специалисты в области вирусологии со всеми необходимыми лекарствами.

В конце декабря 2019 года впервые стало известно о случаях заболевания неизвестной пневмонией в Китае. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй.

Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. По последним данным, погибли 304 человека, а число зараженных почти достигло 15 тысяч.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о решении правительства России закрыть все полеты авиакомпаний в Китай, кроме рейсов в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг и обратно. Рейсы российских авиакомпаний в другие города КНР переведены с регулярной основы на чартерную.

Новый режим воздушного сообщения с КНР ввели с 1 февраля. Ограничение авиасообщения между РФ и КНР и эвакуация россиян из Уханя не отразятся на плановом порядке вывоза граждан России с китайского острова Хайнань.